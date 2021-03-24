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Военно-Грузинская дорога - грузовые трейлеры ждут в очереди открытия движения

Штаб для помощи дальнобойщикам создан на границе Грузии и России

© Sputnik / STRINGER
Грузия
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Автодорога Степанцминда-Ларс на границе Грузии с Россией уже несколько дней закрыта для грузовиков из-за ухудшения погодных условий – снегопада и гололеда. На трассе скопилось до 500 фур

ТБИЛИСИ, 24 мар – Sputnik. Штаб для организации помощи водителям грузовиков, которые ожидают открытия Военно-Грузинской дороги, создан властями Ингушетии, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Снегоочищающая машина работающая на отрезке дороги Коби-Гудаури
Photo: Courtesy of Roads Department of Georgia
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе Грузии с Россией частично открылась

"По поручению главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова в регионе организован штаб для помощи водителям большегрузного автотранспорта, ожидающим на трассе "Кавказ" открытия Военно-Грузинской дороги, закрытой из-за погодных условий", – говорится в сообщении.

В состав штаба вошли представители администрации главы и правительства республики, региональных МЧС и ГИБДД, муниципалитетов. "На местах организованы пункты горячего питания, установлены палатки, развернута полевая кухня", – отмечает пресс-служба.

Автодорога Степанцминда-Ларс на границе Грузии с Россией уже несколько дней закрыта для грузовиков из-за ухудшения погодных условий – снегопада и гололеда. На трассе скопилось до 500 фур, которые находятся непосредственно на КПП, остальные – на пути к Ларсу.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.

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