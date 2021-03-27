Грузия присоединится ко всемирной кампании "Час Земли"

Символическая кампания Всемирного фонда дикой природы и его партнеров напоминает о важности сохранения природы

ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Грузия 27 марта присоединится к всемирной кампании "Час Земли", которая ежегодно проводится в последнюю субботу месяца.

Час Земли – ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы (WWF). Акция проводится в последнюю или предпоследнюю субботу марта, когда WWF призывает всех – частных лиц, организации, школы, муниципальные образования, коммерческие учреждения – выключить свет на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, светового загрязнения и другим экологическим темам.

Символическая кампания Всемирного фонда дикой природы (WWF) и его партнеров напоминает о важности сохранения природы.

Грузия вместе с остальным миром присоединится к мероприятию, и с 20:30 до 21:30 по тбилисскому времени любители природы могут проявить свою поддержку, временно выключив свет в своих комнатах.

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