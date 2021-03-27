Дом юстиции появится в городе Терджола

Тендер на строительство Дома юстиции уже объявлен, этот филиал станет пятым в грузинском регионе Имерети

ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Дом юстиции построят в городе Терджола (регион Имерети), информацию распространяет министерство юстиции Грузии.

Как говорится в сообщении Минюста, тендер на строительство филиала уже объявлен, и он станет пятым в регионе Имерети. Филиалы Дома юстиции уже действуют в Кутаиси и Хони, а в этом году откроются в Цхалтубо и Самтредиа. Также филиал планируется построить в Зестафони.

"В 2013 году министерство юстиции начало работу по замене старой советской инфраструктуры сервис-центов. Сегодня в Грузии всего 13 районных центров, где услуги гражданам по-прежнему предоставляются в старых зданиях. Во всех таких городах и селах планируется строительство новых Домов юстиции или общественных центров. В 10 муниципалитетах уже отобраны участки и готовы проекты строительства", – отмечается в сообщении.

Строительство будет осуществляться по проекту архитектора Михаила Гиоргобиани, а общая площадь филиала составит 818 квадратных метров. Строительный проект уже готов, земельный участок тоже выбран – филиал Дома юстиции в городе Тержола будет располагаться на улице Руставели, 116.

Отмечается, что Дом бракосочетания также будет расположен в Доме юстиции Тержола для пар, желающих расписаться. Любая пара сможет зарегистрировать свой брак в торжественной обстановке.

С ходом строительства сегодня ознакомился замглавы Минюста Сосо Гиоргадзе. По его словам, очень важно расширение географической зоны доступа граждан страны к услугам Домов юстиции и создание новых рабочих мест.

С 2013 года к Домам юстиции добавилось 13 новых филиалов в Зугдиди, Поти, Тианети, Казбеги, Боржоми, Лагодехи, Они, Ахалкалаки, Мартвили, Сенаки, Хони, Болниси и Карели.

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