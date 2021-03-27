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Пандемия коронавируса - вакцинация китайской вакциной

Грузия ждет в апреле 100 тысяч доз новой вакцины от коронавируса

© AP Photo / Martin Mejia
Грузия
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Грузия также ведет переговоры с другими производителями вакцин, чтобы начать массовую вакцинацию уже в июле

ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Грузия в апреле получит 100 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Доставка в Грузию первой партии вакцины Pfizer 25 марта 2021 года
photo: press-service of Ministry of Health of Georgia
Pfizer популярна у жителей Грузии: в Тбилиси не осталось свободных вакцин

В Грузии на данный момент доступны только две вакцины – AstraZeneca и Pfizer. Пока регистрация на вакцинацию идет только для медперсонала и пенсионеров старше 65 лет, у них есть возможность сделать выбор между препаратами.

"У нас заключен контракт с одним из известных китайский производителей – компанией Sinopharm, вакциной которой привит миллион человек в Китае, Эмиратах, Сербии, Венгрии и других странах. В апреле в Грузию поступит около 100 тысяч доз. Компания ждет авторизации ВОЗ, но у нее уже есть авторизация очень строго регулятора", – сказал Гамкрелидзе.

По его словам, Грузия также ведет переговоры с другими производителями вакцин, чтобы начать массовую вакцинацию уже в июле.

Вакцинация препаратом Pfizer начнется с 30 марта, в страну доставлено около 30 тысяч доз. Прививки AstraZeneca начали ставить с 15 марта. После смерти медсестры в Грузии спустя несколько часов после прививки вакциной AstraZeneca население отдает предпочтение вакцине Pfizer. На сегодняшний день в стране вакцинировано более 4 460 граждан.

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Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Вакцина

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