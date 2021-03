Грузия ждет в апреле 100 тысяч доз новой вакцины от коронавируса

ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Грузия в апреле получит 100 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

photo: press-service of Ministry of Health of Georgia