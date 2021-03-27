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Пробка из грузовых автомобилей у КПП Казбеги - Верхний Ларс

Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России открыта частично

© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Грузия
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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (166)
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Запрет на движение транспорта с прицепом и полуприцепом все еще сохраняется, из-за чего на обочинах дороги скопилось несколько тысяч фур

ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Движение в направлении границы Грузии с Россией на отрезке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс открылось для легковых автомобилей спустя три дня после закрытия, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Минрегионов Грузии.

Пробка из грузовых автомобилей у КПП Казбеги - Верхний Ларс
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
На Верхнем Ларсе скопилось более трех тысяч фур

Между тем, с 22 марта на отрезке сохраняется запрет на движение транспорта с прицепом и полуприцепом. По последним данным, на обочинах дороги скопилось несколько тысяч фур.

В то же время на участках Млета-Гудаури и Степанцминда-Ларс той же трассы движение осуществляется в безостановочном режиме. Движение регулирует патрульная полиция.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.

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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (166)
Теги:
Верхний Ларс

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