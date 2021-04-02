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Снегоуборочная техника на участке военно-грузинской дороге

Ситуация на дорогах Грузии: непогода создала проблемы

photo: Roads Department of Georgia / FB
Грузия
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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (168)
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Из-за снега движение машин с прицепом и полуприцепом запрещено на дороге, ведущей к грузино-российской границе

ТБИЛИСИ, 1 апр – Sputnik. Ограничения введены на отдельных участках дорог Грузии из-за ухудшения метеорологических условий, говорится на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Зимний Тбилиси - вид на памятник Вахтангу Горгасали и центральную часть столицы
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Из-за интенсивного снегопада на перевале Накерала запрещено движение большегрузов. Движение машин с прицепом и полуприцепом запрещено на 39-62 километре дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Ткибули-Амбролуари. На остальном участке дороги движение свободно.

Из-за снега движение машин с прицепом и полуприцепом запрещено на дороге, ведущей к грузино-российской границу. В частности, запрет действует на отрезке Гудаури-Коби автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс. Для остального вида транспорта движение свободно.

По информации Национального агентства окружающей среды, автомобили будут проезжать участок Млета-Гудаури и Гудаури-Коби в режиме без остановки. При этом движение на отрезке Гудаури-Коби осуществляется только через лавинозащитные тоннели.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.

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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (168)

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