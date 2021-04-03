Китайская вакцина от коронавируса прибыла в Грузию

ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. В Грузию доставлено сто тысяч доз китайской вакцины Sinopharm, вакцинация которой начнется после того, как она получит авторизацию Всемирной организации здравоохранения.

На данном этапе выбрать вакцину Sinopharm смогут граждане старше 55 лет и медицинский персонал.

"Программа вакцинации сегодня активно идет. Граждане могут делать свой собственный выбор, но поскольку наш подход заключался в использовании авторизированных вакцин, я думаю, что доверие к вакцине будет больше, когда она получит авторизацию ВОЗ", – сказала заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния журналистам.

По ее словам, ожидается, что вакцина китайского производства получит авторизацию ВОЗ к середине апреля. Также заместитель Минздрава отметила, что сегодня вакцину Sinopharm используют десятки стран, а вакцинировано ею более 40 миллионов человека, и исследования этой вакцины показывают "очень хорошие результаты".

Вакцинация препаратом компании AstraZeneca в Грузии началась 15 марта 2021 года, а компании Pfizer – 30 марта.

В стране сначала вакцинироваться мог только медперсонал, однако список программы вакцинации расширился и к медикам добавились вначале лица старше 65 лица, а после и лица старше 55 лет. С 5 апреля вакцинироваться смогут лица, находящиеся на диализе, а также пациенты с пересаженными органами. Граждане Грузии имеют право сделать выбор между доступными в стране вакцинами.

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