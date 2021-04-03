Обвиняемый в сексуальных домогательствах грузинский политик прекратил голодовку

Политику понадобилась госпитализация из-за наличия у него сахарного диабета, который несовместим с голодовкой

ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Оппозиционный политик Гоги Цулая, обвиняемый в насилии и в сексуальных домогательствах, прекратил голодовку спустя более двух недель, заявил его адвокат Валерий Гелбахиани.

Цулая был задержан 16 марта, а 19 марта помещен в предварительное заключение до приговора суда. Сам политик с обвинениями не согласен и объявил в знак протеста голодовку.

"Я был у него. Он прекратил голодовку и перешел на легкое питание. Он ослаб и жалуется на здоровье", – сказал Гелбахиани журналистам.

По словам адвоката, в данный момент Цулая находится в клинике. Госпитализация политику понадобилась из-за наличия у него сахарного диабета, который несовместим с голодовкой.

Как установило следствие, политик под предлогом подготовки к переговорам и приближения "комендантского часа" предложил своей знакомой остаться на съемной квартире. Та осталась, так как знала, что в квартире будет еще один человек. Того не оказалось в квартире, а Цулая, как утверждает следствие, выпил и начал приставать к женщине.

Следствие установило, что Цулая против воли женщины осуществил в ее отношении "действия сексуального характера". Однако женщина сопротивлялась и пригрозила вызвать полицию, после чего Цулая остановился. У пострадавшей остались следы насилия на руках, шее и спине.

Цулая грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет.