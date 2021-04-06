У премьер-министра Грузии выявили коронавирус

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Премьер, по его словам, чувствует себя хорошо, находится в самоизоляции и продолжает работать в дистанционном режиме
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. У премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили диагностировали коронавирус, об этом глава правительства написал на своей официальной странице в Facebook несколько минут назад.
"В результате тестирования у меня подтвердился коронавирус. Чувствую себя хорошо, нахожусь в самоизоляции и продолжаю работать в дистанционном режиме", – пишет Гарибашвили.
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