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Батумский международный аэропорт - Ираклий Гарибашвили выступает на открытии

У премьер-министра Грузии выявили коронавирус

photo : press-service of the Government of Georgia
Грузия
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Sputnik Грузия
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Премьер, по его словам, чувствует себя хорошо, находится в самоизоляции и продолжает работать в дистанционном режиме

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. У премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили диагностировали коронавирус, об этом глава правительства написал на своей официальной странице в Facebook несколько минут назад.

"В результате тестирования у меня подтвердился коронавирус. Чувствую себя хорошо, нахожусь в самоизоляции и продолжаю работать в дистанционном режиме", – пишет Гарибашвили.

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