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Сейсмограф. Землетрясение

В Грузии произошло землетрясение

© AP Photo / IRWIN FEDRIANSYAH
Грузия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210407/251395203/V-Gruzii-proizoshlo-zemletryasenie.html

Эпицентр располагался на западе страны, у города Они, регион Имерети. Толчки ощущались в 13:02 по местному времени

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. В Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,2, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Эпицентр располагался на западе страны, у города Они (регион Имерети).

Толчки ощущались в 13:02 по местному времени.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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