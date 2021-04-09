Премьер Грузии выразил соболезнования в связи с кончиной принца Филиппа

Принц Филипп поддерживал королеву на протяжении 65 лет и сложил с себя королевские обязанности в августе 2017 года

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования британской стороне в связи с кончиной принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II.

"От имени правительства Грузии я выражаю искренние соболезнования королевской семье и разделяю горе британского народа", - написал премьер-министр в Twitter.

До своего столетнего юбилея Филипп не дожил два месяца. Тем не менее, он прожил дольше любого другого из мужчин британской королевской семьи в истории.

Принц Филипп — сын греческого и датского принца Филиппа. Он стал военным Королевского флота в 1939 году. В 1947 году Филипп взял британскую фамилию, чтобы продолжить карьеру во флоте; он стал Маунтбаттеном — такова была фамилия его родственников по матери. После свадьбы провозглашен Герцогом Эдинбургским.

С королевой Великобритании он познакомился во время обучения в колледже. В 1947 году они поженились.

У королевской четы четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард, граф Уэссекский.