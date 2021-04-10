Грузинских военнослужащих вакцинируют перед отправкой в Афганистан

ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Грузинских военнослужащих начали прививать от коронавируса перед их отъездом в Афганистан, сообщает Министерство обороны Грузии.

В сообщении отмечается, что процесс иммунизации начался в военном госпитале имени Георгия Абрамишвили. Вакциной против коронавируса на первом этапе был привит контингент Сил обороны, который готовится отправиться в Афганистан для выполнения миссии "Решительная поддержки".

Вакцинация военнослужащих 23-го батальона 2-й пехотной бригады будет проводиться поэтапно в течение нескольких дней. Прививают военнослужащих препаратом производства компании AstraZeneca.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. На первом этапе вакцинировали врачей, которые относятся к самой большой группе риска, однако из-за низкой активности программа вакцинации расширилась и к медикам добавились лица старше 65 лет, потом лица старше 55 лет, а также лица, находящийся на диализе или пациенты с пересаженными органами.

На данный момент в Грузии доступны вакцины AstraZeneca и Pfizer. По словам эпидемиологов, для победы над пандемией необходимо вакцинировать 60% населения – это около 1,7 миллиона человек.

Вакцинация в стране добровольная.