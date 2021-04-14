Грузинский паспорт стал "сильнее"

Обладатели грузинских паспортов могут посещать 116 стран мира без визы либо получив ее при въезде

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Грузинский паспорт занял 50-е место в международном рейтинге паспортов The Henley Passport Index 2021 во втором квартале 2021 года.

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Тем самым, грузинский документ улучшил свои позиции на одну строчку – в первом квартале 2021 года он занимал 51-ое место.

Самыми "сильными" эксперты называют паспорта, которые дают их обладателям право посещать страны и территории либо без визы либо получив ее при въезде. Так, для граждан Грузии открыты 116 стран мира.

"Соседями" Грузии по рейтингу оказались Босния и Герцеговина (49 место) и Албания (51 место).

Притом в рейтинге из реальных соседей Грузию смогла обогнать лишь Россия (48 место), в то время как Турция (52 место), Армения (78 место) и Азербайджан (74 место) оказались позади.

Обладателем самого "мощного" паспорта в мире вновь признана Япония. Граждане Японии могут въехать без виз в 193 страны. В предыдущем отчете Япония также была лидером рейтинга, ее результат составлял 191 страну. Второе место занимает Сингапур (192 страны) и третье – Германия (191 страна).

Аутсайдером рейтинга по-прежнему остается Афганистан (110 место) — его граждане могут свободно посетить 26 стран и территорий.

Эксперты Henley & Partners отмечают, что визовые требования отражают статус страны в рамках мирового сообщества: отсутствие визовых ограничений позволяет эффективнее вести бизнес, поддерживать международные контакты, использовать глобальные инвестиционные возможности и путешествовать.

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