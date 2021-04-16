Стрельба и восемь жертв: что произошло в Индианаполисе?

Криминальный инцидент произошел в здании логистической компании FedEx. Нападавший, по предварительным данным, покончил с собой

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. В американском Индианаполисе произошла стрельба – жертвами инцидента стали восемь человек, все они погибли на месте, сообщили в полиции.

Также много раненых госпитализировали, как минимум один находится в критическом состоянии.

BREAKING: 8 people with injuries consistent with gunshot wounds were pronounced dead at an Indianapolis FedEx facility, police said. pic.twitter.com/V0zxaAf9iE — Everything DC MD & VA (@TheDMVDailyy) April 16, 2021

Криминальный инцидент произошел в здании логистической компании FedEx, близ местного аэропорта. Сигнал поступил в полицию в четверг около 23:00 по местному времени (07:00 тбс пятницы).

Сообщается, что полицейские при стрельбе не пострадали. Нападавший, по предварительным данным, покончил с собой.

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