Пограничная полиция Грузии получила в подарок более 30 новых автомобилей

Отмечается, что Международная организация по миграции (МОМ) модернизировала свои транспортные средства в тесном сотрудничестве с МВД Грузии

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Европейский Союз совместно с Международной организацией по миграции (МОМ) передали пограничной полиции МВД Грузии более тридцати машин высокой проходимости.

Машины стоимостью более 3,3 миллиона лари (около миллиона долларов) Грузия получила в рамках проекта программы ЕС по безопасности, подотчетности и преступности (SAFE).

Отмечается, что Международная организация по миграции (МОМ) модернизировала свои транспортные средства в тесном сотрудничестве с Министерством внутренних дел Грузии.

Как отметила глава миссии Международной организации по миграции в Грузии Сания Челебич Луковац, сегодняшнее мероприятие является продолжением важного процесса закупок, который проводится в течение последних 10 лет для усиления возможностей Грузии по управлению границами.

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