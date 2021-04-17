На западе Грузии обнаружили четыре незаконные лесопилки

По данным ведомства, у жителей районов Цаленджиха и Мартвили лесопилки находились прямо во дворах

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Сотрудники департамента надзора за охраной окружающей среды Минприроды Грузии выявили в регионе Самегрело - Земо Сванети четыре нелегальные лесопилки, их владельцам грозит тюрьма, говорится в сообщении ведомства.

По данным ведомства, у жителей районов Цаленджиха и Мартвили лесопилки находились прямо во дворах, где они без лицензии пилили деревья.

Департамент передал материалы МВД Грузии, так как факты содержали возможное уголовное преступление – вырубку леса.

Несмотря на строгое законодательство о вырубке лесов в Грузии вплоть до тюремного срока, департамент надзора за окружающей средой каждый месяц выявляет сотни подобных фактов во всех регионах Грузии. Только в марте 2020 года сотрудники департамента выявили 292 факта незаконной вырубки деревьев и 11 нелегальных лесопилок.

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