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Бензопила для валки леса

На западе Грузии обнаружили четыре незаконные лесопилки

© photo: Sputnik / Konstantin Chalabov
Грузия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210417/251493985/Na-zapade-Gruzii-obnaruzhili-chetyre-nezakonnye-lesopilki.html

По данным ведомства, у жителей районов Цаленджиха и Мартвили лесопилки находились прямо во дворах

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Сотрудники департамента надзора за охраной окружающей среды Минприроды Грузии выявили в регионе Самегрело - Земо Сванети четыре нелегальные лесопилки, их владельцам грозит тюрьма, говорится в сообщении ведомства.

По данным ведомства, у жителей районов Цаленджиха и Мартвили лесопилки находились прямо во дворах, где они без лицензии пилили деревья.

Департамент передал материалы МВД Грузии, так как факты содержали возможное уголовное преступление – вырубку леса.

Несмотря на строгое законодательство о вырубке лесов в Грузии вплоть до тюремного срока, департамент надзора за окружающей средой каждый месяц выявляет сотни подобных фактов во всех регионах Грузии. Только в марте 2020 года сотрудники департамента выявили 292 факта незаконной вырубки деревьев и 11 нелегальных лесопилок.

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