Автобусный парк Рустави полностью обновился

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Автобусный парк в городе Рустави (30 км от Тбилиси) полностью обновили, заменив старые желтые "Богданы" современными автобусами стандарта EURO 5.

В рамках программы Развития муниципального транспорта Рустави переданы 40 из 175 новых экологически чистых автобусов, предназначенных для регионов.