Автобусный парк Рустави полностью обновился

Старые желтые автобусы заменили зелеными, которые и больше по размеру, и в разы комфортнее

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Автобусный парк в городе Рустави (30 км от Тбилиси) полностью обновили, заменив старые желтые "Богданы" современными автобусами стандарта EURO 5.

В рамках программы Развития муниципального транспорта Рустави переданы 40 из 175 новых экологически чистых автобусов, предназначенных для регионов.

"Забота об экологии является для нас одним из важных направлений. В этом плане мы делаем многое, но обновление муниципального транспорта является самым главным. Сегодня мы можем сказать, что в городе полностью обновлены все автобусы и они соответствуют современным стандартам", – заявила мажоритарный депутат Рустави Нино Лацабидзе в эфире Rustavi 2.

Старые желтые автобусы заменили зелеными, которые и больше по размеру, и в разы комфортнее – новые 11-метровые автобусы могут перевозить 80 пассажиров. Они полностью адаптированы для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В них работает обновленная система оплаты проезда. Для определенной категории граждан действует система льготной оплаты проезда.

В рамках программы развития городского транспорта министерство инфраструктуры и регионального развития Грузии совместно с Фондом муниципального развития закупили 175 единиц автобусов для шести городов. Для Поти и Телави – по десять, для Гори – 30, Зугдиди – 25, Рустави – 40, а Кутаиси – 60.

Программа профинансирована Европейским банком реконструкции и развития. Общая стоимость контракта – 18,7 миллиона евро.

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