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Ночная акция протеста против Намахвани ГЭС у здания администрации в Кутаиси 15 апреля 2021 года

Правительство Грузии огласило ряд решений по проекту строительства Намахвани ГЭС

© Sputnik / STRINGER
Грузия
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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (51)
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Отмечается, что правительство Грузии подтверждает свою готовность продолжить процесс в формате диалога, чтобы у населения не осталось вопросов без ответа

ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Правительство приняло несколько решений относительно продолжающегося строительства Намахвани ГЭС, об этом говорится на официальной Facebook странице правительства.

Варлам Голетиани. Акция протеста Защитников ущелья Риони против строительства Намахвани ГЭС 15 апреля 2021 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Организатор протестов из-за Намахвани ГЭС: мы не говорим, что ГЭС не нужны Грузии

Ранее "Защитники Рионского ущелья" дали правительству страны на выполнение своих основных требований время до пятницы. Они хотят, чтобы Грузия разорвала контракт с турецкой компанией ENKA, осуществляющей строительство Намахвани ГЭС, а также отменила постановление о передаче ущелья Риони иностранному инвестору.

Так, согласно заявлению администрации правительства Грузии, были приняты следующие решения:

  • Премьер-министр поручил изучить контракт с компанией ENKA министерству юстиции. Ведомство наймет международную юридическую фирму для изучения соответствия условий контракта международной практике.
  • По приглашению правительства Грузии в процесс посредничества с неправительственным сектором будет вовлечен полномочный представитель Энергетического объединения Европейского союза. Международный эксперт будет работать над изучением воздействия Намахванской ГЭС на окружающую среду.
  • Также правительство Грузии продолжит уточнение условий соглашения с компанией ENKA и в ближайшее время проведет встречи с руководством компании.
  • На строительство плотины введен мораторий сроком на 9-12 месяцев до тех пор, пока экологические, геологические и сейсмические исследования не будут пересмотрены и повторно обоснованы. На данном этапе компания продолжит только подготовительные работы первого этапа проекта в области инфраструктуры в рамках действующего разрешения на строительство.

Отмечается, что правительство Грузии подтверждает свою готовность продолжить процесс в формате диалога, в ходе которого будут обсуждаться условия каждого пункта соглашения, чтобы у населения не осталось вопросов без ответа.

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Российской академии наук, доктор физико-математических наук Петр Шебалин
© photo: Sputnik
Шебалин о Намахвани ГЭС: при строительстве таких объектов делается большой запас прочности

МВД Грузии также снимет дополнительные заграждения в районе Намахванской ГЭС и сократит количество сотрудников правоохранительных органов на местах. В целях безопасности в этом районе останется только необходимое количество полицейских.

Протестующим в координации с полицией будет предоставлена ​​возможность выбрать место для свободного проведения акций протеста в соответствии с законом, а также установления палаток.

Реакция протестующих

Один из организаторов протестного движения Варлам Голетиани заявил, что правительство Грузии таким образом, наоборот, уходит от формата диалога с населением.

"Нам правда не нравится метод масштабных акций протеста. Мы предпочитали решать вопросы в формате диалога, однако правительство старается поменять направление вектора, чтобы мы не вникали в суть вопросов и между нами не было содержательных переговоров. Примером этому был побег Натия Турнава (министр экономики – ред.) со встречи с населением. Сегодняшнее заявление правительства – еще одно подтверждение тому. Поэтому обществу придется решать эту проблему единством и масштабом", – сказал Голетиани журналистам, ознакомившись с решением правительства.

По его словам, сегодня, 24 марта, в нескольких городах Грузии запланированы акции протеста на 16:00. Масштабная акция протеста в центре Тбилиси же состоится 23 мая, отметил он.

Уже полгода в Грузии не утихают страсти вокруг строительства Намахвани ГЭС. Несмотря на ценность проекта для энергетической независимости страны, движение противников строительства ГЭС набирает обороты. Они видят возможную угрозу всему региону Имерети в случае прорыва будущей плотины. Также им не нравится присутствие в Грузии турецкой компании и, что самое главное, – передача ей большой территории в собственность сроком на 99 лет.

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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (51)

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