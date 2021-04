Небо Грузии будет открыто для перевозчиков вакцины от коронавируса до 20 июля

ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Агентство гражданской авиации Грузии продлило до 20 июля НОТАМ для быстрой и бесперебойной транспортировки вакцин от коронавируса.

Действие ранее принятого решения открыть небо для перевозчиков вакцины истекало 24 апреля.