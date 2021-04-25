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Грузовой самолет в небе. Авиасообщение

Небо Грузии будет открыто для перевозчиков вакцины от коронавируса до 20 июля

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210425/251558523/Nebo-Gruzii-budet-otkryto-dlya-perevozchikov-vaktsiny-ot-koronavirusa-do-20-iyulya.html

Действие ранее принятого решения открыть небо для перевозчиков вакцины истекало 24 апреля

ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Агентство гражданской авиации Грузии продлило до 20 июля НОТАМ для быстрой и бесперебойной транспортировки вакцин от коронавируса.

Действие ранее принятого решения открыть небо для перевозчиков вакцины истекало 24 апреля.

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photo: press-service of Ministry of Health of Georgia
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Согласно новому документу, с 25 апреля авиакомпания, осуществляющая перевозку вакцины от коронавируса, которая оценивается как критическая важная, может обратиться в Агентство гражданской авиации для получения права воспользоваться воздушным пространством Грузии.

Агентство же, в свою очередь, обеспечит перенаправление полетов для пропуска перевозчика.

Для авиакомпаний, осуществляющих регулярные перевозки вакцин, небо Грузии будет также доступно в случае обращения в агентство. Для каждого полета разрешение будет одноразовым.

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