Премьер-министр Грузии посетит с официальным визитом Азербайджан 5 мая

Для Ираклия Гарибашвили это будет первый визит в ранге премьер-министра страны после длительного перерыва

ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 5 мая посетит Азербайджан с официальным визитом, сообщает пресс-служба правительства страны.

Первая встреча в рамках визита состоится с президентом Азербайджана. Ильхам Алиев примет Гарибашвили во дворце "Загульба".

Запланирована и встреча главы правительства Грузии с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, а также со спикером парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой.

Сопровождать Гарибашвили в Азербайджане будет министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта и энергетики, производства, логистики.

Для Гарибашвили это будет первый визит в ранге премьер-министра после длительного перерыва. Гарибашвили стал премьер-министром Грузии во второй раз 22 февраля.

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