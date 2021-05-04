Премьер-министр Грузии посетит с официальным визитом Азербайджан 5 мая

ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 5 мая посетит Азербайджан с официальным визитом, сообщает пресс-служба правительства страны.
Первая встреча в рамках визита состоится с президентом Азербайджана. Ильхам Алиев примет Гарибашвили во дворце "Загульба".
Запланирована и встреча главы правительства Грузии с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, а также со спикером парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой.
Сопровождать Гарибашвили в Азербайджане будет министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта и энергетики, производства, логистики.
Для Гарибашвили это будет первый визит в ранге премьер-министра после длительного перерыва. Гарибашвили стал премьер-министром Грузии во второй раз 22 февраля.
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