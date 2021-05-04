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Ираклий Гарибашвили

Премьер-министр Грузии посетит с официальным визитом Азербайджан 5 мая

photo: Government of Georgia / FB
Грузия
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Sputnik Грузия
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Для Ираклия Гарибашвили это будет первый визит в ранге премьер-министра страны после длительного перерыва

ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 5 мая посетит Азербайджан с официальным визитом, сообщает пресс-служба правительства страны.

Первая встреча в рамках визита состоится с президентом Азербайджана. Ильхам Алиев примет Гарибашвили во дворце "Загульба".

Запланирована и встреча главы правительства Грузии с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, а также со спикером парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой.

Сопровождать Гарибашвили в Азербайджане будет министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта и энергетики, производства, логистики.

Для Гарибашвили это будет первый визит в ранге премьер-министра после длительного перерыва. Гарибашвили стал премьер-министром Грузии во второй раз 22 февраля.

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