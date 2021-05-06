Правительство Грузии обсуждает вопрос открытия сухопутных границ

Сухопутные границы Грузии закрыты уже более года, въезжать на родину могут только граждане страны

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Грузия сможет открыть сухопутные границы при условии высоких темпов вакцинации, заявила журналистам министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Грузия с 1 февраля открыла воздушные границы. Сухопутные и морские границы по-прежнему закрыты. Этими каналами могут воспользоваться только граждане Грузии, которые желают вернуться на родину. Иностранцы могут только прилететь. При этом изменился ряд правил и условий для въезда.

"Что касается открытия сухопутной границы, мы над этим работаем. Обсуждаются те же правила, что и в случае с воздушными границами. Например, более упрощенный въезд для вакцинированных визитеров. Мы думаем, что можно применить тот же принцип к сухопутным границам и что это будет возможно на фоне высокого уровня вакцинации", – сказала Турнава.

Процесс вакцинации в Грузии идет медленными темпами. С 15 марта по сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 47 949 человек. Две дозы вакцины получили 7 009 человек.

Что касается границ, то в связи с пандемией коронавируса Грузия с марта 2020 года закрыла свои границы со всеми странами и отменила регулярное авиасообщение, за некоторым исключением. В частности, пересекать границу разрешено гражданам Грузии, если они возвращаются на родину, и транзитным перевозчикам грузов.

На сегодняшний день на воздушных границах страны действуют строгие противовирусные меры.

По прилете в Грузию пассажиры должны предоставить на границе отрицательный результат ПЦР-теста и сделать повторный анализ на третий день пребывания в стране.

Для граждан любых стран, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса, въезд в Грузию свободный при наличии соответствующего документа.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.