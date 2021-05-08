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Работа лаборатории, архивное фото

Правительство Грузии профинансирует создание лаборатории по контролю качества лекарств

© photo: Sputnik / Evgeny Epachintsev
Грузия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210508/251669150/Pravitelstvo-Gruzii-profinansiruet-sozdanie-laboratorii-po-kontrolyu-kachestva-lekarstv.html

По первоначальной оценке, на создание базовой лаборатории требуются инвестиции в размере трех миллионов долларов

ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Национальную лабораторию лекарств, которая будет изучать качество местных и импортированных фармацевтических продуктов, на первом этапе профинансирует государство, рассказала замглавы Минздрава Грузии Тамар Габуния.

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© Sputnik / Viktor Kaminsky
В Грузии создается Национальная лаборатория лекарств

По ее словам, на создание базовой лаборатории требуются инвестиции в размере трех миллионов долларов. Сейчас для проверки качества медикаментов Грузии приходится обращаться к лабораториям Европы, что связано как с временем, так и с определенными финансовыми затратами, отметила она.

"В этом году для нас главным приоритетом является создание лаборатории качества лекарств, которая на первом этапе будет создана за счет государства, и, конечно же, у нас есть возможность использовать и другие ресурсы. Я говорю о кредитных договорах: при сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком возможно обсуждение этого вопроса при покупке оборудования. Однако на первом этапе мы рассмотрим вопрос инвестиций в инфраструктуру в рамках госпрограммы реабилитации и оснащения, чтобы лаборатория качества лекарств заработала в кратчайшие сроки", – сказала Габуния.

В конце апреля в рамках министерского часа в парламенте глава Минздрава Екатерина Тикарадзе сообщила, что для создания лаборатории лекарств уже мобилизован бюджет и соответствующая инфраструктура.

Качество, коэффициент безопасности и эффективности медикаментов является одним из инструментов регулирования цен на них, отметила министр.

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