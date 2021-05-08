Грузия получит еще 100 тысяч доз вакцины Sinopharm

ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Красный Крест доставит в Грузию 100 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm, об этом стало известно на встрече министра здравоохранения Екатерины Тикарадзе с представителями гуманитарной организации.

Как пояснила первый заместитель министра, детали передачи вакцины будут объявлены в ближайшее время.

"Красный Крест Грузии, а также Международная федерация Красного Креста активно помогают нам в борьбе с пандемией с самых первых дней. Сегодняшняя встреча была посвящена основным направлениям будущего сотрудничества и, что очень важно, помощи Красного Креста в процессе поставок вакцины. Планируется, что вакцина Sinopharm попадет в Грузию при помощи Международной федерации Красного Креста и Красного Креста Китая, что будет большой помощью в нашей программе вакцинации. Детали будут известны в ближайшем будущем относительно того, когда будут доступны 100 тысяч доз, предложенных Красным Крестом", – сказала Тамар Габуния.

Со стороны гуманитарной организации во встрече приняли участие президент Общества Красного Креста Натия Лоладзе и руководитель офиса Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца на Южном Кавказе Ольга Джумаева.

Накануне вакцина Sinopharm получила авторизацию Всемирной организации здравоохранения.

Вакцинация препаратом Sinopharm Грузия начала 4 мая, регистрация на прививку доступна для людей старше 18 лет.

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