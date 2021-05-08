В Батуми появится новый бульвар

Место для нового бульвара в Батуми, как и других объектов в Аджарской АР, определит специальная комиссия

ТБИЛИСИ, 8 мая - Sputnik. Власти Грузии планируют построить новый бульвар в черноморском городе Батуми, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.

По его словам, строительство еще одного бульвара в Батуми пройдет в рамках государственной программы "Обновленные регионы". Всего в рамках этой программы власти уже объявили тендер на осуществление проектов в Аджарии на 20 миллионов лари.

Место для нового бульвара в Батуми, как и других объектов в Аджарской АР, определит специальная комиссия.

Как отметил Карселадзе, новый бульвар и новая зона озеленения будут способствовать развитию застройки города.

"Новый бульвар и зеленая зона обеспечат развитие рекреационных зон у уже застроенной зоны, а также будут способствовать более интенсивному развитию застройки города", – сказал Карселадзе.

На сегодняшний день Батуми один из самых развивающихся городов Грузии. По информации местных дилерских компаний только к 2023 году в городе будут сданы в эксплуатацию 135 новых жилых комплексов на тысячи квартир.

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