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Патрульная полиция

В Грузии меняются сроки задержаний за административные нарушения

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузия
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Ранее в Кодексе административных правонарушений сроков задержания нарушителей до суда не было, и часто задержанные ждали суда в течение нескольких дней

ТБИЛИСИ, 9 мая – Sputnik. За административные нарушения с 1 июня в Грузии нельзя будет задерживать дольше чем на сутки без решения суда, соответствующие поправки в Кодекс административных правонарушений обнародованы на сайте Законодательного вестника Грузии.

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photo: Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
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Согласно новым правилам, с 1 июня полиция после задержания лица за административное правонарушение должна передать его дело в суд для определения штрафа в течение 24 часов.

Если же этого не произойдет, правонарушитель должен быть освобожден.

Однако в случае крайней необходимости срок задержания может быть продлен еще на 24 часа.

Ранее в Кодексе административных правонарушений сроков задержания нарушителей до суда не было, и часто задержанные ждали суда в течение нескольких дней.

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