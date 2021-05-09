В Грузии меняются сроки задержаний за административные нарушения

Ранее в Кодексе административных правонарушений сроков задержания нарушителей до суда не было, и часто задержанные ждали суда в течение нескольких дней

ТБИЛИСИ, 9 мая – Sputnik. За административные нарушения с 1 июня в Грузии нельзя будет задерживать дольше чем на сутки без решения суда, соответствующие поправки в Кодекс административных правонарушений обнародованы на сайте Законодательного вестника Грузии.

Согласно новым правилам, с 1 июня полиция после задержания лица за административное правонарушение должна передать его дело в суд для определения штрафа в течение 24 часов.

Если же этого не произойдет, правонарушитель должен быть освобожден.

Однако в случае крайней необходимости срок задержания может быть продлен еще на 24 часа.

Ранее в Кодексе административных правонарушений сроков задержания нарушителей до суда не было, и часто задержанные ждали суда в течение нескольких дней.

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