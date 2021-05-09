Память жертв Второй мировой войны в этом году можно будет почтить в Парке культуры и отдыха ветеранов (Киквидзе)

ТБИЛИСИ, 9 мая – Sputnik. В Грузии отмечают День Победы над фашизмом – 9 мая.

В этом году из-за угрозы распространения коронавируса праздничные мероприятия ограничены. Кроме того, введены ограничения на работу общественного транспорта и собрания более десяти человек.

В День Победы, 9 мая, в Тбилиси, как правило, ветераны и обычные граждане собираются в парке Ваке у мемориала в честь Победы над фашизмом. Однако в этом году из-за ремонтных работ праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы над фашизмом, там не состоятся.

Почтить память жертв Второй мировой войны можно будет в Парке культуры и отдыха ветеранов (Киквидзе)". В 11:00 там состоится возложение венков.

По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.

Сейчас в Грузии в живых остались 263 ветерана ВОВ.

Правительство Грузии к 9 Мая оказывает одноразовую денежную помощь ветеранам Второй мировой войны в размере тысячи лари и семьям погибших на войне – в размере 500 лари.

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