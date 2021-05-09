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День Победы 9 мая 2021 года. Воинские могилы на кладбище Кукия. Представители Секции интересов РФ и КСОРГС

Глава секции интересов России возложил цветы на могилы погибших солдат

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Грузия
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Темы:
День Победы 9 мая 2021 (24)
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Братские захоронения на Кукийском и Петропавловском кладбищах в Тбилиси 9 мая традиционно посещают сотни жителей страны

ТБИЛИСИ, 9 мая – Sputnik. Цветы к братскому захоронению павших во Второй мировой войне солдат на Кукийском кладбище в Тбилиси возложил в День Победы глава Секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Грузии Дмитрий Трофимов.

День Победы 9 мая 2021 года. Воинские могилы на кладбище Кукия. Венки и цветы у памятника павшим воинам
© Sputnik / Vladimir Umikashvili /
День Победы 9 мая 2021 года. Воинские могилы на кладбище Кукия. Венки и цветы у памятника павшим воинам

В память о воинах из 15 республик на Кукийском кладбище установлено 15 каменных обелисков. Большие воинские захоронения в столице Грузии появились в начале Великой Отечественной войны. Возле Кукийского кладбища находился госпиталь, оттуда привозили умерших солдат.

Ираклий Гарибашвили поздравил ветеранов с Днем Победы
photo: Irakli Garibashvili / FB
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Братские захоронения на Кукийском и Петропавловском кладбищах в Тбилиси 9 мая традиционно посещают сотни жителей страны. Но из-за пандемии коронавируса в этом году на кладбищах непривычно малолюдно.

По словам Дмитрия Трофимова, 9 Мая – очень важный день для грузинского и российского народов.

"Сегодня очень важный день для народов наших стран. Мы сегодня не только празднуем, но и вспоминаем всех тех, кто отдал жизнь, здоровье за то, чтобы мы сегодня могли жить и радоваться жизни", – сказал Трофимов.

Дмитрий Трофимов после возложения венков. День Победы 9 мая 2021 года. Воинские могилы на кладбище Кукия.
© Sputnik / Vladimir Umikashvili /
Дмитрий Трофимов после возложения венков. День Победы 9 мая 2021 года. Воинские могилы на кладбище Кукия.

По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, страна дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч.

День Победы 9 мая 2021 года. Воинские могилы на кладбище Кукия. Венки и цветы у памятника павшим воинам
© Sputnik / Vladimir Umikashvili /
День Победы 9 мая 2021 года. Воинские могилы на кладбище Кукия. Венки и цветы у памятника павшим воинам

Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.

Сейчас в Грузии в живых остались 263 ветерана ВОВ.

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Темы:
День Победы 9 мая 2021 (24)
Теги:
День Победы, Секция интересов России при посольстве Швейцарии, Грузия

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