Глава секции интересов России возложил цветы на могилы погибших солдат

Братские захоронения на Кукийском и Петропавловском кладбищах в Тбилиси 9 мая традиционно посещают сотни жителей страны

ТБИЛИСИ, 9 мая – Sputnik. Цветы к братскому захоронению павших во Второй мировой войне солдат на Кукийском кладбище в Тбилиси возложил в День Победы глава Секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Грузии Дмитрий Трофимов.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili / День Победы 9 мая 2021 года. Воинские могилы на кладбище Кукия. Венки и цветы у памятника павшим воинам

В память о воинах из 15 республик на Кукийском кладбище установлено 15 каменных обелисков. Большие воинские захоронения в столице Грузии появились в начале Великой Отечественной войны. Возле Кукийского кладбища находился госпиталь, оттуда привозили умерших солдат.

Братские захоронения на Кукийском и Петропавловском кладбищах в Тбилиси 9 мая традиционно посещают сотни жителей страны. Но из-за пандемии коронавируса в этом году на кладбищах непривычно малолюдно.

По словам Дмитрия Трофимова, 9 Мая – очень важный день для грузинского и российского народов.

"Сегодня очень важный день для народов наших стран. Мы сегодня не только празднуем, но и вспоминаем всех тех, кто отдал жизнь, здоровье за то, чтобы мы сегодня могли жить и радоваться жизни", – сказал Трофимов.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili / Дмитрий Трофимов после возложения венков. День Победы 9 мая 2021 года. Воинские могилы на кладбище Кукия.

По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, страна дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili / День Победы 9 мая 2021 года. Воинские могилы на кладбище Кукия. Венки и цветы у памятника павшим воинам

Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.

Сейчас в Грузии в живых остались 263 ветерана ВОВ.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

