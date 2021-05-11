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Председатель Национального собрания (парламента) Северной Македонии Талат Джафери

Председатель парламента Северной Македонии посетит Грузию осенью

© AFP / ROBERT ATANASOVSKI
Грузия
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Sputnik Грузия
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Во время визита делегации из Македонии в Грузию будет подписан меморандум о двустороннем стратегическом сотрудничестве и партнерстве

ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Председатель Национального собрания (парламента) Северной Македонии Талат Джафери посетит Грузию с официальным визитом осенью 2021 года, сообщается на странице парламента Грузии в Facebook.

Джафери прибудет в Грузию вместе с делегацией. По словам руководителя дружественной парламентской группы с Северной Македонией Гиви Миканадзе, в результате переговоров с председателем парламента Северной Македонии выдвинута инициатива подписать меморандум о двустороннем стратегическом сотрудничестве и партнерстве.

Саломе Зурабишвили во время визита в Северную Македонию
photo : press-service of the President of Georgia
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"Мы рассмотрели возможности, дабы эти отношения еще более углубились и сблизились. Именно с этой целью парламент Грузии и парламент Северной Македонии создали группы содружеств, в формате которых у меня была возможность встретиться лицом к лицу с моим коллегой из парламента Северной Македонии", - заявил Миканадзе.

Он отметил, что до визита делегации из Македонии в Грузию группы содружеств двух стран будут интенсивно работать над окончательным текстом меморандума о двустороннем стратегическом сотрудничестве и партнерстве.

В рамках официального визита президента Грузии в Северной Македонии состоялась встреча между председателем парламента северной Македонии, руководителем группы содружества с парламентом Грузии и депутатами разных политических партий.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и глава Северной Македонии Стево Пендаровский подписали Соглашение об отказе от визовых обязательств между двумя странами. В ходе визита президента Грузии было подписано еще одно соглашение - Меморандум о сотрудничестве двух стран в сфере культуры.

Саломе Зурабишвили стала первым президентом Грузии, которая посетила Скопье за 30-летний период независимости двух республик. Визит грузинской делегации в Скопье завершится 11 мая.

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