Председатель парламента Северной Македонии посетит Грузию осенью

ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Председатель Национального собрания (парламента) Северной Македонии Талат Джафери посетит Грузию с официальным визитом осенью 2021 года, сообщается на странице парламента Грузии в Facebook.

Джафери прибудет в Грузию вместе с делегацией. По словам руководителя дружественной парламентской группы с Северной Македонией Гиви Миканадзе, в результате переговоров с председателем парламента Северной Македонии выдвинута инициатива подписать меморандум о двустороннем стратегическом сотрудничестве и партнерстве.