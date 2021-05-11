В Грузии ужесточают наказание за продажу наркотиков и психотропных препаратов

МВД отмечает, что изменения полностью соответствуют лучшему европейскому опыту, включая такие страны, как Германия, Австрия, Португалия, Испания, Швеция и др.

ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Тюремный срок за реализацию наркотиков и психотропных препаратов увеличивается в Грузии, говорится в сообщении на сайте МВД.

Соответствующий пакет законодательных изменений, подготовленный ведомством, поддержало правительство. В ближайшее время его внесут на утверждение в парламент.

Согласно законопроекту, наказание за продажу наркотиков, новых психоактивных, психотропных и сильнодействующих веществ, установленное Уголовным кодексом Грузии, ужесточается.

В частности, законопроект увеличит минимальный размер лишения свободы за продажу наркотиков от 6 до 10 лет. От 12 до 17 лет тюрьмы будет грозить в случае реализации наркотических средств в крупном размере.

Кроме того, значительно ужесточается наказание за продажу наркотиков в особо крупных размерах. В частности, если в действующей редакции преступнику предусмотрено от 8 до 20 лет или бессрочное лишение свободы, то, согласно законопроекту, этот срок предусматривает от 14 до 20 лет или бессрочное заключение.

Проект поправок также ужесточает санкции за незаконную реализацию психотропного вещества, его аналога или сильнодействующего вещества.

По информации ведомства, решение об ужесточении наказания было принято после того, как результаты анализа показали, что нынешняя санкция за незаконный оборот наркотиков в соответствии с УК Грузии не обеспечивает должным образом сдерживающую функцию. Значительные денежные выгоды, полученные от продажи наркотиков, в основном способствуют совершению новых преступлений и вовлечению в эту сферу ряда лиц, подчеркивают в МВД.

Ведомство отмечает, что представленные изменения полностью соответствуют лучшему европейскому опыту, включая такие страны, как Германия, Австрия, Португалия, Испания, Швеция и др.

Наркопреступления – один из самых распространённых видов преступлений в Грузии. Они занимают третью строчку среди самых распространенных нарушений УК Грузии после воровства и семейного насилия. Между тем, раскрываемость преступлений, связанных с наркотиками, самая высокая и в среднем составляет более 70%.

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