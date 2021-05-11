Когда откроется сухопутная граница Грузии? Мнение эпидемиологов

ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Специалисты обсуждают вопрос открытия сухопутной границы Грузии, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе. Эта тема, предположительно, будет рассмотрена на заседании Межведомственного координационного совета.

По словам Гамкрелидзе, открытие сухопутной границы является большим риском для страны. "Тех, кто пересекает сухопутную границу, гораздо больше. И особенно из тех стран, которые нас окружают. Исходя из этого, мы должны учитывать эпидситуацию и у нас, и вокруг. Открывать все сразу нельзя", - отметил Гамкрелидзе.

Ранее министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава заявила, что Грузия сможет открыть сухопутные границы при условии высоких темпов вакцинации.

В связи с пандемией коронавируса Грузия с марта 2020 года закрыла свои границы со всеми странами и отменила регулярное авиасообщение, за некоторым исключением. В частности, пересекать границу было разрешено гражданам Грузии, если они возвращаются на родину, и транзитным перевозчикам грузов.

С 1 февраля страна открыла воздушные границы. Однако сухопутные и морские границы по-прежнему закрыты. Этими каналами могут воспользоваться только граждане Грузии, которые желают вернуться на родину. Иностранцы могут только прилететь. При этом изменился ряд правил и условий для въезда. На сегодняшний день на воздушных границах страны действуют строгие противовирусные меры.

По прилете в Грузию пассажиры должны предоставить на границе отрицательный результат ПЦР-теста и сделать повторный анализ на третий день пребывания в стране. Для граждан любых стран, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса, въезд в Грузию свободный при наличии соответствующего документа.

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