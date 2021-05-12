Строящая Намахвани ГЭС компания готова ответить на вопросы населения

Такое заявление исполнительный директор проекта сделал на фоне готовящейся масштабной акции протеста в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 12 мая - Sputnik. Компания ENKA, занимающаяся строительством каскада Намахвани ГЭС, начинает информационную кампанию и готова ответить на все вопросы населения, заявил исполнительный директор проекта Мераб Ломинадзе.

Проект каскада Намахвани ГЭС в регионе Имерети стал одним из самых скандальных за последнее время. Строительство ГЭС еще не началось, а уже породило волну протеста, во главе которой стал набирающий популярность активист Варлам Голетиани. После массовых протестов в Кутаиси участники протеста начали агитацию в регионах Грузии для проведения масштабной акции в Тбилиси, запланированной на 23 мая.

"Целью команды нашей компании является ответить на все распространенные вопросы и мифы, которые скопились вокруг проекта. Все заинтересованные лица должны получить исчерпывающую и полную информацию", - сказал Ломинадзе.

По его словам, протесты против строительства ГЭС приняли иррациональную форму, не оставившую места для диалога.

"У нас не осталось пространства мирного ответа на вопросы, но несмотря на это, мы считаем себя обязанными предоставить полную и исчерпывающую информацию тем людям, которых интересует правда, и не только им", – сказал Ломинадзе.

При этом он ответил на главную претензию протестующих о передаче земли Грузии на 99 лет турецкой компании.

"Намахвани ГЭС есть и будет грузинским проектом, который является условием и неотъемлемой частью грузинской энергетики", – подчеркнул Ломинадзе.

Директор проекта отметил, что компания готова принять участие во всех дискуссиях с участием специалистов.

Позиция протестующих

Между тем глава протестного движения против строительства Намахвани ГЭС Варлам Голетиани заявил, что у протестующих есть претензии к государству, а не к компании.

"У нас есть вопросы к государству, которое оформило антигосударственное соглашение с компанией. В этом случае вина компании наименьшая, так как соглашение ей представило государство и подписало его. У нас есть вопросы к тому, кто подписал соглашение", – сказал Голетиани.

Не все так просто

Протестующие видят возможную угрозу всему региону Имерети в случае прорыва будущей плотины. Также им не нравится присутствие в Грузии турецкой компании и, что самое главное, передача ей большой территории в собственность сроком на 99 лет.

Под давлением общественности правительство Грузии 24 апреля объявило мораторий на 9-12 месяцев на строительство Намахвани ГЭС. Власти заверяют, что плотина не будет возведена до тех пор, пока экологические, геологические и сейсмические исследования не будут заново подтверждены.

Кроме того, контракт между правительством Грузии и компанией ENKA передан на изучение министерству юстиции.