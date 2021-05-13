Общественный транспорт в Грузии возобновил работу

Кроме того, по всей стране с 13 мая возобновляют работу детские сады, школы, ВУЗы, многие предприятия и учреждения, которых коснулись "майские выходные"

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Метро, автобусы и маршрутные такси в Грузии после девятидневного перерыва возобновили работу этим утром.

О решении Межведомственного координационного совета о возобновлении работы общественного транспорта 11 мая объявил руководитель оперативного штаба Совета по борьбе с коронавирусом Георгий Гибрадзе.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации первая половина мая, а именно с 4 по 11 число, была объявлена в стране нерабочей. 12 мая в Грузии официально является выходным днем – в стране отмечают День апостола Андрея Первозванного. В эти дни была запрещена работа общественного транспорта.

Кроме того, по всей стране возобновляют работу детские сады, школы, ВУЗы, многие предприятия и учреждения, которых коснулись "майские выходные".

При этом в Грузии по-прежнему действуют такие строгие ограничения, как обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, так называемый "комендантский час".

По прогнозам эпидемиологов, обязательный масочный режим соблюдать жителям Грузии придется еще минимум год, а вот "комендантский час" могут упразднить через несколько недель.

В Грузии строгий масочный режим был введен 28 ноября, до этого маску надо было носить в закрытых помещениях и транспорте, а ограничение на передвижение в ночные часы также ввели полгода назад – 9 ноября.