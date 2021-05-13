Мест хватит на всех: замминистра образования успокоила родителей первоклассников

Министерство призывает родителей внимательно ознакомиться со сроками и условиями регистрации, чтобы процесс зачисления ребенка в школу был беспрепятственным

ТБИЛИСИ, 13 мая - Sputnik. Заместитель министра образования Грузии Екатерина Дгебуадзе обратилась к родителям первоклассников в преддверии начала третьего этапа регистрации, заверив, что в этом году в школах достаточно мест и никто не останется вне стен желаемого учебного заведения.

Третий этап регистрации начался в 09:00 утра 13 мая на сайте. Регистрация продлится до 5 июня включительно.

Родители смогут представить документацию зарегистрированного ребенка с 8 июня до 22 июня включительно. Пройти регистрацию можно будет на официальном сайте информационной системы управления образованием. Если документация не будет предоставлена в установленные сроки, регистрация автоматически будет упразднена.

По словам Дгебуадзе, есть школы, в которых формируется по пять параллельных первых классов, а в других их только два. Поэтому родителям стоит заранее подобрать несколько приемлемых вариантов для регистрации.

"Родители не должны волноваться, если они не смогут зарегистрировать своего ребенка в конкретной школе. У них должен быть выбор, и они должны быть подготовлены к тому, чтобы забронировать альтернативную школу и зарегистрировать своего ребенка там", – сказала Екатерина Дгебуадзе в эфире телеканала Imedi.

Замминистра напомнила родителям, что невозможно зарегистрировать первоклассника одновременно в двух школах.

"Если родитель хочет зарегистрировать своего ребенка в одной конкретной школе, и выяснилось, что не успели и места заполнены, в этом случае у вас должен быть альтернативный выбор, где еще можно зарегистрироваться. Нет вероятности того, что ребенок останется без школы", – сказала Дгебуадзе.

По ее словам, в каждом из классов не должно быть более 25 учеников. Если же в классе превышен лимит учащихся, но родитель хочет, чтобы его ребенок учился конкретно там, он должен написать письмо на имя министра образования. Только после этого ребенок будет зачислен в класс.

Министерство призывает родителей внимательно ознакомиться со сроками и условиями регистрации, чтобы процесс зачисления ребенка в школу был беспрепятственным.

Ежегодно в государственных школах Грузии около 60 тысяч свободных мест.