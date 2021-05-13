10:57 13 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1656
  • 100 RUB4.6357
  • USD3.4271
Поиск
Школьные парты

Мест хватит на всех: замминистра образования успокоила родителей первоклассников

Pixabay / weisanjiang
Грузия
Получить короткую ссылку
Темы:
Imedi – Имеди грузинское онлайн ТВ (239)
5110
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/02/250769266.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210513/251713668/Mest-khvatit-na-vsekh-zamministra-obrazovaniya-uspokoila-roditeley-pervoklassnikov.html

Министерство призывает родителей внимательно ознакомиться со сроками и условиями регистрации, чтобы процесс зачисления ребенка в школу был беспрепятственным

ТБИЛИСИ, 13 мая - Sputnik. Заместитель министра образования Грузии Екатерина Дгебуадзе обратилась к родителям первоклассников в преддверии начала третьего этапа регистрации, заверив, что в этом году в школах достаточно мест и никто не останется вне стен желаемого учебного заведения.

Учеба в школе во время эпидемии коронавируса - дети и педагоги в масках
© Sputnik / STRINGER
COVID-статистика в школах – ситуация в образовательной системе Грузии остается стабильной

Третий этап регистрации начался в 09:00 утра 13 мая на сайте. Регистрация продлится до 5 июня включительно.

Родители смогут представить документацию зарегистрированного ребенка с 8 июня до 22 июня включительно. Пройти регистрацию можно будет на официальном сайте информационной системы управления образованием. Если документация не будет предоставлена в установленные сроки, регистрация автоматически будет упразднена.

По словам Дгебуадзе, есть школы, в которых формируется по пять параллельных первых классов, а в других их только два. Поэтому родителям стоит заранее подобрать несколько приемлемых вариантов для регистрации.

"Родители не должны волноваться, если они не смогут зарегистрировать своего ребенка в конкретной школе. У них должен быть выбор, и они должны быть подготовлены к тому, чтобы забронировать альтернативную школу и зарегистрировать своего ребенка там", – сказала Екатерина Дгебуадзе в эфире телеканала Imedi.

Замминистра напомнила родителям, что невозможно зарегистрировать первоклассника одновременно в двух школах.

Учитель года Грузии Георгий Чаучидзе
© Sputnik / STRINGER
В Грузии объявлен конкурс на звание лучшего учителя 2021 года

"Если родитель хочет зарегистрировать своего ребенка в одной конкретной школе, и выяснилось, что не успели и места заполнены, в этом случае у вас должен быть альтернативный выбор, где еще можно зарегистрироваться. Нет вероятности того, что ребенок останется без школы", – сказала Дгебуадзе.

По ее словам, в каждом из классов не должно быть более 25 учеников. Если же в классе превышен лимит учащихся, но родитель хочет, чтобы его ребенок учился конкретно там, он должен написать письмо на имя министра образования. Только после этого ребенок будет зачислен в класс.

Министерство призывает родителей внимательно ознакомиться со сроками и условиями регистрации, чтобы процесс зачисления ребенка в школу был беспрепятственным.

Ежегодно в государственных школах Грузии около 60 тысяч свободных мест.

Темы:
Imedi – Имеди грузинское онлайн ТВ (239)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
На снимке, сделанном с помощью беспилотника, видны руины здания, разрушенного в результате израильских воздушных ударов, на фоне вспышки израильско-палестинского конфликта в городе Газа
Разрушения и пожары: последствия авиаударов в Израиле и Газе – фото
Новый пожар в Тбилиси: сгорел склад c пластиком в районе Самгори - видео
Пожары в Грузии: сгорел склад с пластиком на окраине Тбилиси - видео
ООН и ЕС – история вступления
ООН и ЕС – история вступления
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться