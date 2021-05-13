Геолог: осваивать атомную энергию для Грузии опасно

Грузия Геолог: осваивать атомную энергии для Грузии опасно

"Думаю, что для Грузии атомная энергия не очень приемлема, потому что атомные электростанции – в большей части политические проекты. Мы становимся зависимыми от поставки атомного сырья и так далее. Это раз. Второе – безусловно, атомная энергия, тем более в такой сейсмической стране, как наша, чревата определенными опасностями. Хотя на сегодняшний день существуют технологии строительства, которые позволяют обеспечить приемлемый уровень безопасности. Но мне кажется, это малоперспективное и вредное направление для Грузии", – сказал Магалашвили в интервью Sputnik Грузия.

Геолог считает, что у Грузии большой гидроэнергетический потенциал и строительству ГЭС нет альтернативы. Именно это поможет стране решить вопрос энергетической безопасности, отметил он.

В 2020 году в Грузии были реализованы важные энергетические проекты, направленные на укрепление энергетической независимости страны: вошли в эксплуатацию или перешли на этап строительства гидростанции с общей установленной мощностью до 670 мегаватт. Вошла в эксплуатацию ТЭС "Гардабани-2" мощностью в 230 мегаватт, оснащенная новейшими технологиями. Также завершилось выражение интересов для третьей по счету теплостанции комбинированного цикла мощностью в 272 мегаватт – "Гардабани-3".

Как считают многие эксперты, к 2030 году в связи с увеличением потребления электроэнергии в стране ожидается энергодефицит. Поэтому строительство как можно большего числа гидростанций является приоритетом правительства Грузии. Тем более, что полностью надеяться на альтернативные источники энергии нельзя. Ветряные станции не могут на 100% заменить гидроэнергетику. У таких станций есть проблемы, связанные со стабильностью и с генерацией.

Тем не менее, практически каждый проект строительства ГЭС в разных регионах Грузии становится поводом для скандалов и протестов у местных жителей и экологов, которые выступают против.