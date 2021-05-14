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Ветряная электростанция

Когда заработает новая ветряная электростанция в Грузии

Pixabay / Pexels
Грузия
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Темы:
Энергетика Грузии (248)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210514/251723403/Kogda-zarabotaet-novaya-vetryanaya-elektrostantsiya-v-Gruzii.html

Строительство начнется в этом году и реализацией проекта будет заниматься турецкая компания Chalik Holding

ТБИЛИСИ, 14 мая - Sputnik. Новая ветряная электростанция у села Нигози в регионе Шида Картли будет введена в эксплуатацию в начале 2022 года, сообщает министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

По данным ведомства, установленная мощность станции составит 50МВт, а расчетная годовая выработка – 180 ГВт*ч.

Ветряная электростанция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Строительство новых ветряных электростанций планируется в Грузии

Само строительство начнется в этом году и на нем будут трудоустроено 200 человек. После постройки на станции будет создано 25 новых рабочих мест для эксплуатации станции.

Строит ветряную электростанцию турецкая компания Chalik Holding. С председателем наблюдательного совета компании Ахметом Чаликом министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава обсуждала в четверг новый проект.

На встрече была подчеркнута важность развития возобновляемых источников энергии в Грузии. При этом было отмечено, что проектирование и строительство таких станций будет осуществляться только с минимальным воздействием на окружающую среду и после тщательного и скрупулезного изучения всех соответствующих исследований. Подчеркивалась также важность вовлечения местного населения и неправительственного сектора в процесс подготовки и реализации проекта.

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Chalik Holding – один из крупнейших инвесторов в энергетический сектор Грузии, в настоящее время работает над развитием возобновляемой энергетики. Его дочерняя компания Chalik Energy является партнером Фонда развития энергетики Грузии, которому принадлежит 15 процентов совместного предприятия Chalik Georgia Wind и планирует инвестировать около 70 миллионов долларов.

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Темы:
Энергетика Грузии (248)
Теги:
Ветряная электростанция, энергетика, Грузия

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