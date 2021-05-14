Когда заработает новая ветряная электростанция в Грузии

Строительство начнется в этом году и реализацией проекта будет заниматься турецкая компания Chalik Holding

ТБИЛИСИ, 14 мая - Sputnik. Новая ветряная электростанция у села Нигози в регионе Шида Картли будет введена в эксплуатацию в начале 2022 года, сообщает министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

По данным ведомства, установленная мощность станции составит 50МВт, а расчетная годовая выработка – 180 ГВт*ч.

Само строительство начнется в этом году и на нем будут трудоустроено 200 человек. После постройки на станции будет создано 25 новых рабочих мест для эксплуатации станции.

Строит ветряную электростанцию турецкая компания Chalik Holding. С председателем наблюдательного совета компании Ахметом Чаликом министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава обсуждала в четверг новый проект.

На встрече была подчеркнута важность развития возобновляемых источников энергии в Грузии. При этом было отмечено, что проектирование и строительство таких станций будет осуществляться только с минимальным воздействием на окружающую среду и после тщательного и скрупулезного изучения всех соответствующих исследований. Подчеркивалась также важность вовлечения местного населения и неправительственного сектора в процесс подготовки и реализации проекта.

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Chalik Holding – один из крупнейших инвесторов в энергетический сектор Грузии, в настоящее время работает над развитием возобновляемой энергетики. Его дочерняя компания Chalik Energy является партнером Фонда развития энергетики Грузии, которому принадлежит 15 процентов совместного предприятия Chalik Georgia Wind и планирует инвестировать около 70 миллионов долларов.

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