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Молоток судьи

Дело о пытках заключенных в Грузии: суд отказал в апелляции главному фигуранту

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Грузия
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Осужденный находился в международном розыске с 2012 года, и в 2020-м Германия согласилась выдать его властям Грузии

ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Тбилисский апелляционный суд отказался пересматривать приговор Тбилгорсуда бывшему главе департамента исполнения наказаний Минюста Грузии Давиду Чакуа, говорится в сообщении прокуратуры.

Руки в наручниках. Задержание преступника
© Sputnik / Viktor Kaminsky
Дело о пытках заключенных в Грузии: обвиняемого экстрадировали из Германии

Чакуа был приговорен к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы за нечеловеческое обращение с заключенными во время тюремного бунта 27 марта 2006 года.

Тбилгорсуд установил, что Чакуа вместе с руководством тюрьмы и сотрудниками спецназа избивал и унижал четырех заключенных, что спровоцировало тюремный бунт.

Бунт произошел в двух находящихся по соседству учреждениях по исполнению наказаний в районе Ортачала в Тбилиси и был жестоко подавлен в ночь на 27 марта. По официальным данным, в результате спецоперации семь заключенных погибли, еще 22 были госпитализированы.

Чакуа находился в международном розыске с 2012 года. После скандала о пытках заключенных в сентябре 2012 года он ушел в отставку и покинул страну. В 2020 стало известно, что Германия согласилась выдать его властям Грузии.

Бывшего главу департамента исполнения наказаний Минюста Грузии Давида Чакуа доставили из Германии на родину в июле прошлого года.

Чакуа также проходит по делу о пытках заключенных в 2012 году, однако приговор по этому делу пока не вынесен.

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