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Грузовой трейлер едет по Военно Грузинской дороге

Грузия выдвинула новые требования для регистрации грузовиков, автобусов и микроавтобусов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузия
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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (470)
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Sputnik Грузия
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Согласно новым требованиям, грузовики, автобусы и микроавтобусы должны иметь ограничители скорости

ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. С 1 июня 2022 года в Грузии для регистрации микроавтобусов, автобусов и грузовиков для внутренних перевозок будет необходима установка ограничителей скорости, говорится в постановлении правительства Грузии.

Согласно новым требованиям, ограничители скорости должны иметь микроавтобусы вместимостью более восьми мест, автобусы и грузовые автомобили весом от 3,5 тонны.

Для автобусов и микроавтобусов скорость не должна превышать 100 км/ч, а для грузовиков весом от 3,5 тонны – 90 км/ч.

Ограничители на скорость не используются на военных автомобилях, автомобилях неотложной помощи, пожарных машинах и машинах МВД Грузии.

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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (470)

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