В Грузии отсрочили регистрацию предприятий по производству батареек и аккумуляторов

После регистрации каждое предприятие должно предоставлять информацию о количестве размещаемых на рынке батареек в течении года

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение отстрочить на год обязательную регистрацию предприятий по производству батареек и аккумуляторов, говорится в постановлении кабмина.

Согласно Техническому регламенту об управлении отходами батареек и аккумуляторов, все производители этой продукции должны были пройти регистрацию в Электронном реестре расширенных обязательств производителя до 1 июня 2021 года.

Правительство Грузии приняло решение отсрочить этот срок до 1 июля 2022 года.

Электронный реестр стал необходим для контроля за оборотом батареек и аккумуляторов в Грузии. После регистрации каждое предприятие должно предоставлять информацию о количестве размещаемых на рынке батареек в течение года.

Кроме того, технический регламент обязывает предприятие создать организацию по утилизации батареек – их сбора и экспорта.

Технический регламент был утвержден в мае 2020 года и полностью вступит в силу в январе 2027 года, тогда на компаниях будет лежать ответственность за утилизацию всех отходов и самих батареек, и аккумуляторов.