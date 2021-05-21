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Международный конкурс песни Евровидение-2019. Представитель Грузии Ото Немсадзе

Грузия на "Евровидении" за все годы: лучшие и худшие результаты – кто как пел

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Грузия
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Евровидение 2021 (27)
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В отличие от "Детского Евровидения", во взрослом Грузии не везет. Лучший результат за все годы – девятое место, но в Грузии верят, что все впереди

Представитель Грузии на "Евровидении-2021" не смог выйти в финал и это четвертый год подряд. Всего страна участвовала в музыкальном конкурсе 16 раз.

Дебют Грузии на конкурсе песни "Евровидение" состоялся в 2007 году и лучшим результатом за все годы было 9 место в финале, которое удалось взять дважды Софо Нижарадзе и группе "Eldrine".

Худший результат – последнее место в полуфиналах на "Евровидение-2014" и "Евровидение-2018". За прошедшие годы шесть раз грузинские исполнители не смогли дойти до финала, а один раз были дисквалифицированы за политический намек в песне, которая должна была исполняться в Москве. 

Sputnik Грузия предлагает вспомнить все выступления грузинских исполнителей. 

Евровидение-2007 

Первую попытку покорить "Евровидение" в 2007 году от Грузии предприняла Софо Халваши. С песней "Visionary Dream" ("Призрачная мечта") она заняла 12 место. Максимальное количество баллов ей поставила только одна страна – Литва.

Евровидение-2008

Вторую попытку от Грузии предприняла незрячая певица Диана Гурцкая. Российскую эстрадную певицу пригласили защитить честь исторической родины. Она заняла 11 место. Песня "Peace Will Come" – "Мир наступит". 

Евровидение-2009

В 2009 году песня, которая должна была представлять Грузию на Евровидении в Москве, была дисквалифицирована из-за двусмысленного в политическом смысле названия We don't wanna Put In, что могло намекать на президента России Владимира Путина. После заявленного протеста в Европейский вещательный союз и последовавшего предложения изменить выбор песни, Грузия приняла решение отказаться от участия в конкурсе 2009 года.

Евровидение-2010

Софо Нижарадзе принесла Грузии 9 место на конкурсе в Осло с песней "Shine" ("Сияй"). 

Евровидение-2011

В Дюссельдорфе Грузии тоже досталось девятое место. Группа "Eldrine", с песней "One More Day" ("Еще один день"). После этого результаты были хуже и хуже. 

Евровидение-2012

Конкурс проходил в Баку и неожиданно для болельщиков в Грузии даже в финал не прошел известный в стране исполнитель Анри Джохадзе. 

Евровидение-2013

Софо Геловани и Нодико Татишвили, песня "Waterfall" ("Водопад") – 15 место. 

Евровидение-2014

Потом опять крах – "The Shin" и Марико Эбралидзе на конкурсе в Копенгагене с песней "Three Minutes to Earth" ("Три минуты до Земли") не дошли до финала. 

Евровидение-2015

Нина Сублатти взяла реванш за страну в Вене – 11 место. Песня "Warrior" – "Воин". 

Евровидение-2016

Стокгольмская попытка "Nika Kocharov & Young Georgian Lolitaz" принесла Грузии 20 место. Песня "Midnight Gold", "Полуночное золото". 

Евровидение-2017, 2018, 2019

И сразу несколько неудачных попыток подряд дойти до финала: в 2017 Тамара Гачечиладзе неудачно выступает в Киеве, в 2018 "Iriao" – в Лиссабоне, и в 2019 Ото Немсадзе – в Тель-Авиве. 

Евровидение-2020 и Евровидение-2021 

Евровидение-2020 было отменено из-за пандемии коронавируса. Торнике Кипиани должен был выступать на нем с песней "Take me as I am" ("Прими меня таким, какой я есть"). В 2021 году он повез в Роттердам уже другую композицию "You" ("Ты"), но удачи она ему не принесла. В полуфинал он не прошел. Грузия терпит музыкальное поражение четвертый год подряд. Ждем, что 2022 год прервет цепь неудач! 

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Темы:
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Теги:
Грузия, Евровидение

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