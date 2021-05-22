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Международный день стоматолога

"Веселящий газ" незаконно применяли в стоматологических клиниках Грузии

© Sputnik / Denis Aslanov
Грузия
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https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210522/251799665/V-stomatologicheskikh-klinikakh-Gruzii-nezakonno-primenyali-veselyaschiy-gaz.html

Оксид азота не зарегистрирован на грузинском рынке, а сами стоматологи не имели соответствующего сертификата

ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Незаконные факты применения так называемого "веселящего газа" (оксид азота) в двух стоматологических клиниках Грузии были выявлены Агентством по регулированию медицинской и фармацевтической деятельности.

Ингаляционная анестезия применялась стоматологами, не имеющими соответствующего сертификата.

Кроме того, оксид азота не зарегистрирован на грузинском рынке. Фармацевтическая продукция была опечатана и изъята из стоматологических клиник.

Дело четырех стоматологов за незаконную медицинскую деятельность рассмотрит Союз по профессиональному развитию.

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