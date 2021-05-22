В Грузии сняли ограничения для ресторанов

До этого по выходным рестораны имели право работать только на вынос или для доставки на дом

ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. С 22 мая все рестораны Грузии с летними террасами получили право обслуживать посетителей на выходных.

До этого по выходным рестораны имели право работать только навынос или для доставки на дом.

Ограничения на работу ресторанов были введены из-за пандемии коронавируса.

В данный момент все посетители в Грузии входят в рестораны в масках и снимают их только садясь за столик.

На сегодняшний день в Грузии остается действовать запрет на работу по выходным для ресторанов без террас. Также в стране обязательно носить маску на улицах и в закрытых пространствах.

Действует в стране и ограничение на передвижение в ночное время с 23:00 до 05:00.

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