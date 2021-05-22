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Туристические услуги и сервис. Винный ресторан

В Грузии сняли ограничения для ресторанов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузия
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Sputnik Грузия
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До этого по выходным рестораны имели право работать только на вынос или для доставки на дом

ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. С 22 мая все рестораны Грузии с летними террасами получили право обслуживать посетителей на выходных.

До этого по выходным рестораны имели право работать только навынос или для доставки на дом.

Эпидемия коронавируса - прохожие на улице гуляют вечером в масках
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Ограничения на работу ресторанов были введены из-за пандемии коронавируса.

В данный момент все посетители в Грузии входят в рестораны в масках и снимают их только садясь за столик.

На сегодняшний день в Грузии остается действовать запрет на работу по выходным для ресторанов без террас. Также в стране обязательно носить маску на улицах и в закрытых пространствах.

Действует в стране и ограничение на передвижение в ночное время с 23:00 до 05:00.

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