Холдинг по производству минералки "Набеглави" продолжает работу несмотря на забастовку

Холдинг уверяет, что все разногласия с бастующими будут рассмотрены с учетом интересов работников и компаний

ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Холдинг "Маргебели" не останавливает работу компаний из-за забастовки рабочих, говорится в заявлении компании.

На работу отказываются выходить часть дистрибьюторов холдинга и сотрудников завода по разливу минеральной воды "Набеглави", который принадлежит компании.

"Обе компании продолжают работу, хоть и с задержками. Это важно для спасения холдинга, особенно на фоне того, что холдинг понес серьезные убытки из-за пандемии в 2020 году", – говорится в заявлении.

При этом в холдинге отмечают, что несмотря на финансовые трудности, компания выполняет свои финансовые обязательства перед сотрудниками.

Что касается требований бастующих, то холдинг уверяет, что все разногласия будут рассмотрены с учетом интересов работников и компаний.

"Мы делаем все, чтобы последующие шаги были в рамках закона, что входит в интересы сотрудников и компаний. На этом этапе вместе с руководством компании к процессу подключились юристы", – говорится в заявлении компании.

Заводским производством минеральной воды "Набеглави" занимается грузинская компания "Цкали маргебели", основанная в 1997 году. Сам источник минеральной воды был обнаружен в 1905 году.

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