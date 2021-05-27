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Дом Юстиции на набережной в центре Тбилиси

Министерство юстиции запустит мобильные Дома юстиции в регионах Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210527/251845805/Ministerstvo-yustitsii-zapustit-mobilnye-Doma-yustitsii-v-regionakh-Gruzii.html

Они будут функционировать в тех местах, где нет Дома юстиции и общественного центра, чтобы оказывать необходимые услуги населению на месте

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Министерство юстиции планирует запустить так называемые мобильные Дома юстиции в регионах Грузии, рассказал министр юстиции Рати Брегадзе.

В регионах, где нет Дома юстиции и общественного центра, будут функционировать так называемые мобильные Дома юстиции. Для этого министерство планирует закупить микроавтобусы, которые будут оснащены специальной техникой и будут оказывать необходимые услуги населению на месте.

Зал для обслуживания посетителей в Доме Юстиции
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Дом юстиции появится в городе Терджола

По его словам, еще одна новинка министерства будет связана с комфортным приемом услуг для людей с ограниченными возможностями.

"Мы хотим создать максимально комфортные условия, чтобы люди с ограниченными возможностями могли беспрепятственно посещать Дома юстиции. Планируем закупку специально оборудованных автомобилей. Это поможет людям с ограниченными возможностями максимально широко пользоваться сервисом, который мы предлагаем", – сказал министр юстиции.

Также Брегадзе отметил, что в ближайшее время Дома юстиции откроются в Гардабани и Цхалтубо. Планируется открытие еще трех общественных центров в регионах.

Подробная информация о дальнейших планах министерства будет опубликована в ближайшее время.

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