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Вид на город Батуми с моря в облачную погоду

В Батуми построят новый региональный офис Национального агентства окружающей среды

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузия
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Темы:
Imedi – Имеди грузинское онлайн ТВ (240)
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Агентство будет оснащено современным оборудованием и инфраструктурой, необходимой для специфики области исследований

ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. В Батуми началось строительство нового регионального офиса Национального агентства окружающей среды, сообщает телеканал Imedi.

Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства, председатель правительства Аджарии Леван Давиташвили вместе с сотрудниками агентства заложили символическую капсулу в фундамент здания.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В многофункциональном современном здании разместятся Департамент рыболовства, аквакультуры и водного биоразнообразия, Батумская лаборатория Департамента мониторинга загрязнения окружающей среды и Аджарская региональная гидрометеорологическая обсерватория.

В здании также будут располагаться микробиологические, гидробиологические и ихтиологические лаборатории для анализа воздуха, воды и почвы в соответствии с международными стандартами. Агентство будет оснащено современным оборудованием и инфраструктурой, необходимой для специфики области исследований.

Работы будут завершены в следующем году. Общая стоимость проекта – 1,3 миллиона лари (более 398 тысяч долларов).

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Темы:
Imedi – Имеди грузинское онлайн ТВ (240)
Теги:
Национальное агентство окружающей среды, Батуми

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