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Строительство Намахвани ГЭС

Минюст Грузии поручит иностранным юристам изучить проект строительства Намахвани ГЭС

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Грузия
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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (87)
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Согласно сообщению, минюст ищет иностранную юридическую фирму, которая имеет опыт оценки проектов ГЭС

ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Министерство юстиции Грузии объявило конкурс для поиска компании, которая изучит документацию, связанную с проектом строительства Намахвани ГЭС, говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил Минюсту изучить всю документацию в конце апреля. Причиной поручения стали непрекращающиеся протесты против строительства ГЭС.

Согласно сообщению, минюст ищет иностранную юридическую фирму, которая сделает оценку проекта в соответствии с международными стандартами и грузинским законодательством, и даст юридическое заключение.

При этом компания должна иметь опыт оценки проектов ГЭС.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

Намахвани ГЭС будет состоять из двух каскадов: один – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. Площадь каждой из плотин меньше любой в Грузии. Для сравнения, площадь Тбилисского водохранилища – 11,6 кв. км, Ингури ГЭС – 13,6 кв. км, Шаорского водохранилища – 9,1 кв. км.

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При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.

После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.

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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (87)

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