Wizz Air в июне возобновит полеты из Кутаиси в трех направлениях

Из Кутаиси на самолетах компании можно будет улететь в Будапешт, Вроцлав и Вену - все рейсы будут осуществляться два раза в неделю

ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Венгерский лоукостер Wizz Air с июня возобновляет регулярные рейсы из Кутаисского международного аэропорта по трем направлениям, говорится в сообщении Агентства гражданской авиации на странице в соцсети Facebook.

По данным агентства, из Кутаиси на самолетах компании можно будет улететь в Будапешт, Вроцлав и Вену.

Рейс Будапешт – Кутаиси – Будапешт возобновится с 19 июня, рейс Вроцлав – Кутаиси – Вроцлав – с 26 июня, а рейс Вена – Кутаиси – Вена с 29 июня.

Все рейсы будут осуществляться два раза в неделю.

Регулярное авиасообщение в стране возобновлено с 1 февраля этого года.

Авиакомпания Wizz Air работает на грузинском авиационном рынке с 2012 года. Она стала одной из ведущих авиакомпаний в Грузии, обеспечивающей перевозку более 2,5 миллиона пассажиров, что значительно способствовало усилению авиасообщения и туризма в последние годы. Компания – фаворит среди жителей Грузии - любителей путешествовать по Европе.

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