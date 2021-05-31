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Сосо Цинцадзе
photo : Imeda Gogava / FB

Политолог: возвращение Гахария в политику лишило "Грузинскую мечту" спокойствия

Грузия
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (453)
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Политолог Сосо Цинцадзе прокомментировал решение экс-премьера Георгия Гахария вернуться в политику, создав новую оппозиционную партию

Грузия
Политолог: возвращение Гахария в политику лишила "Грузинскую мечту" спокойствия

Один из самых популярных грузинских политиков, бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария в субботу представил свою новую партию "За Грузию".

Георгий Гахария
photo: Government of Georgia / FB
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"Решение вернуться в большую политику, только с другой платформы – оппозиционной, лишило спокойного сна правящую партию. Поэтому "Грузинская мечта" задействовала "черный пиар" против Гахария. То, что Гахария не полезет на баррикады без поддержки Бидзины Иванишвили (миллиардер, основатель "Грузинской мечты", прим.), ясно каждому. Иванишвили как умный бизнесмен решил, что звездный час для правящей партии миновал и ему лучше видеть мощной и правящей партией партию Гахария, чем "Единое национальное движение", "Лело" и так далее. Для него они, мягко говоря, неприемлемы", – сказал Цинцадзе Sputnik Грузия.

На презентации новой партии присутствовало около 400 человек. Среди них как уже известные соратники экс-премьера, так и известные обществу лица, в том числе футболисты Шота и Ачи Арвеладзе. На съезде единогласно председателем был избран сам Гахария. Он пообещал представить в ближайшее время программу партии, которая основывается на развитии страны, демократии и безопасности.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (453)
Теги:
Сосо Цинцадзе, Политика, Георгий Гахария, Грузия

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