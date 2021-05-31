Политолог: возвращение Гахария в политику лишило "Грузинскую мечту" спокойствия

Грузия Политолог: возвращение Гахария в политику лишила "Грузинскую мечту" спокойствия

Один из самых популярных грузинских политиков, бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария в субботу представил свою новую партию "За Грузию".

"Решение вернуться в большую политику, только с другой платформы – оппозиционной, лишило спокойного сна правящую партию. Поэтому "Грузинская мечта" задействовала "черный пиар" против Гахария. То, что Гахария не полезет на баррикады без поддержки Бидзины Иванишвили (миллиардер, основатель "Грузинской мечты", прим.), ясно каждому. Иванишвили как умный бизнесмен решил, что звездный час для правящей партии миновал и ему лучше видеть мощной и правящей партией партию Гахария, чем "Единое национальное движение", "Лело" и так далее. Для него они, мягко говоря, неприемлемы", – сказал Цинцадзе Sputnik Грузия.

На презентации новой партии присутствовало около 400 человек. Среди них как уже известные соратники экс-премьера, так и известные обществу лица, в том числе футболисты Шота и Ачи Арвеладзе. На съезде единогласно председателем был избран сам Гахария. Он пообещал представить в ближайшее время программу партии, которая основывается на развитии страны, демократии и безопасности.

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