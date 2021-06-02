"Осторожно, мошенники!" – Coca-Cola предупреждает граждан Грузии о вирусной ссылке

В компании отмечают, что информация была передана в Управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел Грузии

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Рассылки в социальных сетях о якобы розыгрыше от компании Coca-Cola не соответствуют действительности, говорится в сообщении Coca-Cola Bottlers Georgia.

В среду жители Грузии стали получать рассылки в соцсетях о заманчивом розыгрыше якобы от компании Coca-Cola. В ней просят перейти по ссылке и принять участие в опросе, чтобы получить шанс выиграть две тысячи лари (примерно 615 долларов).

Компания предупреждает жителей Грузии о том, что на данном этапе не проводит никаких розыгрышей.

"Данная веб-страница является мошеннической схемой для получения ваших личных данных. Компания Coca-Cola не проводит никаких викторин и лотерей. Пожалуйста, отнеситесь к этой проблеме со вниманием", – говорится в сообщении.

В компании отмечают, что информация была передана в Управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел Грузии и по факту инцидента было начато следствие.

Coca-Cola Bottlers Georgia является лицензированным продавцом крупнейшей компании по производству безалкогольных напитков Coca-Cola Company в Грузии.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.