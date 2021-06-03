Суд оставил под стражей спортсменов, задержанных на акции против Намахвани ГЭС

Заседание суда проходило на фоне шумного протеста: активисты не позволяли конвойной службе увести задержанных, что привело к столкновению с полицией

ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Кутаисский городской суд пересмотрел меру пресечения в отношении семи грузинских спортсменов, обвиняемых в организации и участии в беспорядках на акции против строительства Намахвани ГЭС, и оставил их в заключении.

Задержанные спортсмены являются жителями Батуми. Следствие установило, что обвиняемые во время акции в поселке Гумати близ Кутаиси, проходившей 12 апреля, нанесли телесные повреждения трем участникам акции, а также повредили автомобиль, принадлежащий одному из пострадавших.

На заседании в среду суд не удовлетворил ходатайство стороны защиты освободить задержанных под залог.

По словам адвокатов, такое решение суд принял, сославшись на возможность их скрытия и угрозу уничтожения доказательств.

Заседание суда проходило на фоне шумного протеста. Десятки человек, друзья и родственники, а также "Защитники ущелья Риони" собрались у здания суда в их поддержку. Они не позволяли конвойной службе увести задержанных, что привело к столкновению с полицией.

Шесть спортсменов – братья Пируз и Резо Цулукидзе, братья Тамаз и Торнике Челидзе, Ираклий и Гела Челидзе, были задержаны в Батуми 15 апреля. Спустя несколько дней задержали Эльдара Антадзе.

Уголовное дело возбуждено по статье "Организация группового насилия и участие в нем". Преступление наказывается лишением свободы от четырех до шести лет.

По версии самих обвиняемых, на акции к ним подошел неизвестный мужчина, который стал задавать им провокационные вопросы и оскорбил, после чего началась драка.

Дело Мукбаниани

Кроме того, ждать приговора в суде будет еще один ярый противник строительства Намахвани ГЭС. Ираклий Мукбаниани обвиняется в нападении на полицейского во время столкновений у металлических заграждений в селе Гумати 29 мая. В случае если его вина будет доказана, ему грозит от четырех до семи лет тюрьмы.

Речь идет об инциденте, который произошел в селе Гумати Цхалтубского муниципалитета на западе Грузии. Мукбаниани обвиняется в нападении на полицейского во время потасовки между противниками строительства ГЭС и правоохранителями. Активист был задержан на третий день после инцидента, после чего МВД Грузии опубликовало специальное заявление с деталями задержания. По данным ведомства, местные жители всячески мешали задержанию Мукбаниани, забрасывали полицейских камнями, пытались отобрать оружие. В результате насильственных действий ушибы получили двое сотрудников правоохранительных органов.

По словам адвоката, обвиняемый не признает своей вины.

Последнюю неделю протестующие находятся в селе Гумати у металлических баррикад, которые установила полиция, чтобы помешать участникам акции пройти к селу Намохвани, где компания ENKA ведет подготовительные работы – строит дорогу.

Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии длится уже 219 дней. Несмотря на ценность проекта для энергетической независимости страны, движение противников строительства ГЭС набирает обороты. Они видят возможную угрозу всему региону Имерети в случае прорыва будущей плотины. Также им не нравится присутствие в Грузии турецкой компании и, что самое главное, передача ей большой территории в собственность сроком на 99 лет.

На фоне масштабных акций протеста правительство Грузии 24 апреля объявило мораторий сроком на год на строительство Намахвани ГЭС. Проект строительства плотины заново изучат специалисты. При этом мораторий не касается других строительных работ в ущелье реки Риони.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет размещено на территориях сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

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