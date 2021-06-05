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Мотоцикл Suzuki

Сервисное агентство МВД Грузии обновило мотопарк для сдачи экзаменов на права

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20210605/251940368/Servisnoe-agentstvo-MVD-Gruzii-obnovilo-motopark-dlya-sdachi-ekzamenov-na-prava.html

Новые мотоциклы оснащены всеми необходимыми механизмами защиты, что обеспечивает безопасное проведение экзаменационного процесса

ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Сервисное агентство МВД Грузии обновило мотопарк 16 мотоциклами KAWASAKI, говорится в сообщении на сайте ведомства.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Новые мотоциклы полностью соответствуют европейским стандартам и оснащены всеми необходимыми механизмами защиты, что обеспечивает безопасное проведение экзаменационного процесса.

Отмечается, что все заинтересованные лица смогут сдать экзамен по вождению категории А/А1 и подкатегории во всех структурных подразделениях Сервисного агентства по всей стране.

В МВД уточняют, что для предотвращения распространения коронавируса и соблюдения норм безопасности граждан, проходящим практическую часть экзамена желательно использовать собственный защитный шлем.

"Сервисное агентство в целях обеспечения безопасности граждан по-прежнему полностью выполняет рекомендации Межведомственного координационного совета при правительстве Грузии", – говорится в сообщении.

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