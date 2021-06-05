Сервисное агентство МВД Грузии обновило мотопарк для сдачи экзаменов на права

Новые мотоциклы оснащены всеми необходимыми механизмами защиты, что обеспечивает безопасное проведение экзаменационного процесса

ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Сервисное агентство МВД Грузии обновило мотопарк 16 мотоциклами KAWASAKI, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Новые мотоциклы полностью соответствуют европейским стандартам и оснащены всеми необходимыми механизмами защиты, что обеспечивает безопасное проведение экзаменационного процесса.

Отмечается, что все заинтересованные лица смогут сдать экзамен по вождению категории А/А1 и подкатегории во всех структурных подразделениях Сервисного агентства по всей стране.

В МВД уточняют, что для предотвращения распространения коронавируса и соблюдения норм безопасности граждан, проходящим практическую часть экзамена желательно использовать собственный защитный шлем.

"Сервисное агентство в целях обеспечения безопасности граждан по-прежнему полностью выполняет рекомендации Межведомственного координационного совета при правительстве Грузии", – говорится в сообщении.

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